اخبار الرياضة

المنتخب الليبي الناشئين ينتظر دعم من انجلترا وإيرلندا

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24
يعتزم المنتخب الليبي للناشئين تعزيز تشكيلته بلاعبين محترفين خلال البطولة الودية بإيطاليا التي ينتظر مشاركته خلال منافساتها التي تنطلق في إبريل المقبل.
وقال إداري المنتخب الليبي للناشئين أحمد الورفلي -لأخبار ليبيا 24-, إن المحترف أحمد رحال الناشط مع فريق لستر سيتي الانجليزي ومؤيد الغزالي المحترف في الدوري الإيرلندي سيلتحقان بالمنتخب الليبي قريباً.
مشيراً إلى أن مدرب المنتخب الليبي فوزي العيساوي أبدى إعجابه باللاعبين بعد أن شاهد تسجيلات لهم.
يشار إلى أن المنتخب الليبي للناشئين يستعد خلال هذه الأيام لإقامة معسكر داخلي بمدينة طبرق سيتم من خلاله اختيار التشكيلة الأساسية التي ستشارك في بطولة إيطاليا الدولية الودية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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