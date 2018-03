المتوسط:

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية لكأس العالم 2018، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالأداء والاستعدادات الجيدة لمنتخب أوروجواي لافتتاح مشواره في مونديال روسيا أمام المنتخب المصري والسعودي والروسي، في البطولة المقرر إقامتها بين يومي 14 يونيو و15 يوليو المقبليين.

وكتبت الصفحة الرسمية لكأس العالم «منتخب أوروجواي يتخطى جمهورية التشيك بنتيجة 2-0 ودياً بفضل هدفين من لويس سواريز وإدينسون كافاني! استعداد جيد لمواجهة السعودية ومصر وروسيا في المجموعة الأولى من روسيا 2018″.

ونجح أوروجواى فى الفوز على التشيك، بثنائية من توقيع لويس سواريز وكافانى، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة، فى مركز نانجينج الرياضى، ضمن منافسات بطولة كأس الصين الدولية.

وأقيمت قرعة بطولة كأس العالم بالعاصمة الروسية موسكو، مطلع ديسمبر الماضي، وأوقعت منتخب أوروجواي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر والسعودية وروسيا، ويفتتح منتخب أوروجواي مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة مصر يوم 15 يونيو القادم قبل أن يواجه روسيا والسعودية على الترتيب.

The post فيفا: فوز أوروجواي على التشيك استعداد جيد لمواجهات المونديال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية