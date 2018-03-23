أبي الأشهر يعطل الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز

أخبارليبيا24-خاص

خطف أبي الأشهر، نقطة ثمينة من الأهلي طرابلس، بعد تعادله معه بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، بملعب طرابلس الدولي، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، ونجح أبي الأشهر في تسجيل هدف جميل في الدقيقة 56، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الأهلي طرابلس، في إدراك التعادل من نقطة الجزاء بواسطة سند الورفلي، في الدقيقة 79 ,وقد تطيح هذه النتيجة بالأهلي طرابلس، خارج المنافسة على التأهل للدور الرباعي، الذي يحدد بطل الدوري الليبي، خاصة إذا استثمر المدينة هذه النتيجة.

وبهذا التعادل أضاف الأهلي طرابلس نقطة لرصيده ليصبح 22 نقطة في صدارة المجموعة، وأصبح رصيد أبي الأشهر 7 نقاط.

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