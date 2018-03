«السهلاوي» يقود المنتخب السعودي في ودية أوكرانيا.. الليلة

المتوسط:

أعلن المدير الفنى لمنتخب السعودية، خوان أنطونيو بيتز الأرجنتيني، عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة الودية أمام منتخب أوكرانيا، المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم الجمعة في إسبانيا، في إطار استعدادات لخوض منافسات كأس العالم بروسيا 2018.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

ويخوض المنتخب السعودي مباراة افتتاح مونديال روسيا 2018، يوم 14 يونيو المقبل أمام المنتخب المستضيف، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم مصر وأوروجواي.

