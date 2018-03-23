يد الاتحاد في نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد لنهائي البطولة العربية لكرة اليد بفوزه على الأهلي السعودي بثمانية وعشرين هدف مقابل واحد وعشرين.

بطل ليبيا كان الطرف الأفضل في المواجهة وخطف بطاقة المباراة النهائية بكل استحقاق حيث أنهى الفريق الليبي الشوط الأول بفارق عشر نقاط وفي الحصة الثانية لم يتمكن الفريق السعودي من تدارك الموقف ليتأهل الاتحاد للمباراة النهائية .

الوصول للنهائي يترجم العمل الكبير القائم على فريق اليد بنادي الاتحاد، فمن بعد تتويجه بلب الدوري الليبي وكأس السوبر جدد الفريق دمائه بأكثر من عنصر، ونجح في تصحيح مساره في هذه المشاركة ووصل للنهائي رغم الأداء المهزوز في بداية المشاركة.

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