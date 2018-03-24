الدون والفرعون.. أهداف الدقيقة التسعين

خسر المنتخب المصري مباراته الودية أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف بعد تقدم استمر حتى الدقيقة التسعين.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتقدم المنتخب المصري في الشوط الثاني بهدف محمد صلاح لاعب ليفربول حتى الدقيقة التسعين.

في الوقت الإضافي وخلال الدقيقة 92 عدل النتيجة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو بهدف أول، ليضيف النجم البرتغالي هدفاً آخر لفريقه بعد دقيقتين من ذلك في الدقيقة 94.

وانتهت المباراة المقامة في زيوريخ السويسرية بخسارة المنتخب المصري الذي يعد نفسه للمشاركة في مونديال روسيا بعد أكثر من 28 عاماً من الغياب عن منافسات الكأس الذهبية، منذ مشاركتها الأخيرة في كأس إيطاليا عام 1990.

وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها المنتخب المصري إلى كأس العالم بعد مشاركتين في إيطاليا الأولى عام 1934 والثانية عام 1990 لم يتجاوز فيهما الدور الأول.

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