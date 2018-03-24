يد الاتحاد تتأهل إلى نهائي البطولة العربية

صفاقس 23 مارس 2018 ( وال ) – تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة اليد إلى المباراة النهائية من بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية أبطال الكؤوس لكرة اليد، عقب فوزه في الدور النصف النهائي على الأهلي السعودي بنتيجة 28 هدفاً مقابل 21 هدف.

المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة بمدينة صفاقس التونسية، نجح فيها ممثل ليبيا الاتحاد من فرض نفسه وذاته على مجريات اللقاء، حيث تمكن أبناء الاتحاد من أنهاء الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 17 هدف مقابل 10 أهداف.

في الشوط الثاني دخل الاتحاد وكله رغبة أكبر من الشوط الأول في تحقيق الانتصار والتأهل إلى النهائي ليكون أول فريق ليبي في كرة اليد يتأهل لهذه المسابقة، وسيطر على زمام أمور الشوط الثاني الذي انتهى اتحادياً بنتيجة 28 هدفاً مقابل 21 هدف.

يذكر أن لاعب الاتحاد مروان الفزاني فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس في نسختها الـ 14 .

وبهذا التأهل التاريخي يضرب فريق الاتحاد موعداً مع فريق الغرافة القطري في اللقاء النهائي والذي سيقام يوم الأحد المقبل.( وال – صفاقس ) س أ/أ د

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