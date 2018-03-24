ناشئو ليبيا يواصلون استعداداتهم ويتفوقون في أولى لقاءاتهم

طبرق 24 مارس 2018 (وال) – يواصل المنتخب الليبي للناشئين لكرة القدم استعداده في معسكره التدريبي المقام بمدينة طبرق تأهبا للاستحقاقات القادمة والمشاركة في منافسات بطولة شمال إفريقيا بالجزائر بداية شهر أبريل المقبل ومشاركته في البطولة الودية المزمع إقامتها في إيطاليا في الرابع والعشرين من شهر ابريل .

خلال هذه الاستعدادات أجرى المنتخب أولى مبارياته التدريبية أمام منتخب طبرق مواليد 2002 استطاع التفوق فيها بثلاثة أهداف لهدف واحد بعد أن كان متأخرا بهدف لصفر سجله منتخب طبرق في الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول وجاء هدف التعادل للمنتخب في الدقيقة 15 والثاني في الدقيقة 17 وهدف التفوق الثالث عند الدقيقة 42 .

وأجرى في الشوط الثاني مدرب منتخب الناشئين فوزي العيساوي عدة تغييرات في التشكيل ومنح الفرصة أمامهم وأهدر خلال الشوط المنتخب ركلة جزاء واستمرت النتيجة على ماهي عليه في الشوط الأول حتى نهايتها بتفوق الناشئين 3- 1 . (وال – طبرق) ف ح / ع م

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