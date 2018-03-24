تعرف على اللاعب الذي غادر معسكر المنتخب الإسباني اليوم لأسباب شخصية؟!!

عين ليبيا

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت أن ديفيد سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غادر معسكر المنتخب الإسباني «لأسباب شخصية».

حيث يأتي هذا بعد ساعات قليلة من مشاركة اللاعب في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 1 – 1 بين المنتخبين الإسباني والألماني بمدينة دوسلدورف الألمانية مساء الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

هذا ويغيب سيلفا بهذا عن المباراة الودية الثانية للفريق والتي يستضيف فيها المنتخب الأرجنتيني بالعاصمة مدريد.

لعب سيلفا 71 دقيقة خلال مباراة الجمعة، وقدم أداءً جيداً رغم عدم هز الشباك علماً بأنه من العناصر الأساسية في خطط المدرب جولين لوبييتيجي المدير الفني الحالي للماتادور الإسباني.

ولدى عودته إلى مدريد فجر السبت، حصل سيلفا على إذن من المدرب لوبيتيجي بمغادرة المعسكر ولم يتدرب مع باقي لاعبي الفريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا