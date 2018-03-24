ناشئو ليبيا يتفوقون وديا على ناشئي طبرق

طبرق 24 مارس 2018 (وال) – حقق المنتخب الليبي لكرة القدم للناشئين مواليد 2002، التفوق وديا على حساب مختلط مدينة طبرق للناشئين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الجمعة بملعب طبرق.

وبادر منتخب ناشئي طبرق بافتتاح التسجيل في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، وذلك عن طريق اللاعب المهاجم صلاح بلحاج، وأدرك منتخب ناشئي ليبيا التعادل في الدقيقة 15 وكان بإمضاء مختار عمر، وعزز اللاعب حسام الزياني تقدم المنتخب الليبي للناشئين بهدف ثان في الدقيقة 17.

وعاد اللاعب حسام الزياني مجددا وتمكن من إحراز الهدف الثالث باللقاء والثاني له شخصيا وذلك عند الدقيقة 42، وأهدر اللاعب محمد عادل فرصة تسجيل الهدف الرابع عندما أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس، لتنتهي المباراة بتفوق منتخب ناشئي ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعد هذه المباراة تحضيرية لمنتخب ناشئي ليبيا للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا في الجزائر مطلع أبريل المقبل وبطولة إيطاليا الودية التي ستنطلق في الـ24 من أبريل المقبل،وتأتي هذه المواجهة ضمن معسكر الإعداد الذي يخوضه المنتخب في مدينة طبرق.

وسيخوض غدا منتخب ناشئي ليبيا 2003 لقاءا وديا ثانيا مع منتخب ناشئي طبرق مواليد 2003 ،حيث سيقف مدرب المنتخب فوزي العيساوي على إمكانية وجاهزية لاعبيه في خوض غمار الاستحقاقات المقبلة. (وال – طبرق) ف ح/س أ

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