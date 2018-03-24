دي فري حائر بين برشلونة والإنتر

لم يحدد ستيفان دي فري وجهته المقبلة حتى الآن في ظل اهتمام أندية برشلونة والإنتر بخدمات اللاعب الذي من المرجح أن يغادر فريق العاصمة الإيطالية.

وأصبح دي فري البالغ من العمر 26 عاما بين خيارين، أولهما أن ينتقل لصفوف برشلونة ويقاتل على مقعد أساسي في فريق يضم بيكيه وأمتيتي، أو الرحيل صوب الإنتر بشرط تأهل الفريق لدوري الأبطال العام القادم.

ويعد الإنتر أكثر الفرق التي تتابع خطوات فري وتواصلت مع اللاعب الذي أبدى موافقته المبدئية للانتقال إلى ملعب السان سيرو في انتظار نهاية الموسم وافتتاح سوق الانتقالات الصيفي.

ولا يزال الهولندي ستيفان دي فري، مدافع نادي لاتسيو الإيطالي، حائراً في اختيار وجهته الجديدة، في ظل اهتمام ناديي إنتر ميلان وبرشلونة.

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