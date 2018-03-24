رحيل محمد صلاح يكلف ليفربول 120 مليون يورو

وضع نادي ليفربول الإنجليزي خطة لتدعيم صفوف الفريق حال رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل دائرة اهتمامات أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية أن “ليفربول يعتزم إبرام صفقة مزدوجة الصيف المقبل حال رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد، وهى التعاقد مع ثنائي فالنسيا فيران توريس وكارلوس سولر”.

وأضافت الصحيفة، “ليفربول سيكون مستعداً لتقديم عرض رسمي لإدارة فالنسيا يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل 120 مليونا، لضم ثنائي الفريق الإسباني كارلوس سولر صاحب الـ21 عاماً، وفيران توريس صاحب الـ18 عاماً، لتدعيم صفوفه حال رحيل محمد صلاح”.

يذكر أن بول إينس، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، طالب النجم المصري محمد صلاح بعدم الانتقال لصفوف ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أقرب منافسيه.

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