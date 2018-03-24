كرستيانو رونالدو يتلقى صدمة من الضرائب بعد مباراة مصر والبرتغال

تلقى كرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد صدمة فيما يتعلق بأزمته مع مصلحة الضرائب الإسبانية.

وذكرت إذاعة (كادينا سير) الإسبانية، أن الخبراء الذين استدعاهم دفاع رونالدو أيدوا اتهامات السلطات الضريبية لنجم الريال، بأنه احتال لعدم دفع 14.7 مليون يورو من الضريبة.

وأوضحت الإذاعة أن محامى الدفاع عن كرستيانو رونالدو قدم أمس، الجمعة، واحداً من الأدلة النهائية فى قضية التزوير الضريبى، مشيرة إلى أنه يتم نظر القضية في محكمة في بوزويلو دي ألاركون خارج مدريد.

وأضافت، “الخبراء الذين اقترحهم محامي رونالدو استقدموا من المكتب الوطني للضرائب الدولية، وتم استجوابهم لمدة 4 ساعات، وفى النهاية اتفقوا مع كل اتهام موجه لنجم ريال مدريد”.

وتابعت، “الخبراء ذهبوا إلى اعتبار أن بعض الحجج القانونية، التي استخدمها رونالدو، كانت أكثر عبثية، في إشارة إلى الإدعاء بأن دخله من حقوق الصورة، من الأصول المنقولة (التي تخضع للضريبة بمعدل أقل)، بدلا من الدخل المرتبط بالعمل، والذي يخضع للضريبة بمعدل أعلى.

وأكدت الإذاعة أنه وفقاً للمصادر القانونية التي استشارتها بعد هذه الأدلة، فإن رونالدو الآن سيكون مضطرا للتفاوض على تسوية مع السلطات الضريبية، أو المخاطرة بالذهاب إلى جلسة استماع شفهية، حيث يمكن أن يواجه السجن لمدة 10 سنوات في 4 جرائم تتعلق بالتهرب الضريبي.

وعرضت هيئة الدفاع عن رونالدو، فى السابق، مقابل تسوية بقيمة 3.8 مليون يورو على السلطات الضريبية، ولكن تم رفض ذلك لعدم كفاية المبلغ، وتسعى السلطات للحصول على نحو 25 مليون يورو.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز أمس على الفراعنة بنتيجة 2/1 وديًا في سويسرا، وسجل نجم ريال مدريد هدفي الفوز لفريقه.

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