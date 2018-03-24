قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل مباراة القرضابية والأهلي بنغازي، على ملعب سبها، ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمرحلة الإياب بالدوري المحلي.

كما قررت تأجيل لقاء الشرارة والأولمبي، والذي كان من المفترض إقامته، الإثنين المقبل، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

وكانت عدة أندية، قد اعترضت على اللعب خلال هذه الأيام، على ملعب سبها البلدي، لأسباب أمنية.

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