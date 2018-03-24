الاتحاد لكرة اليد يتأهل عن جدارة واستحقاق إلى نهائي بطولة الأندية العربية

واصل الاتحاد تقديم عروضه المتميزة في البطولة العربية لكرة اليد في نسختها الـ14 وتأهل عن جدارة واستحقاق إلى نهائي بطولة الأندية العربية، بعد إزاحة الأهلي السعودي في دور نصف النهائي.

وسيواجه الاتحاد نظيره الغرافة القطري في النهائي المقرر له الأحد، الذي تأهل بفوزه على ساقية الزيت التونسي، بنتيجة (26/ 23)، وتسبق النهائي مباراة تحديد الترتيب الثالث، وتجمع الأهلي السعودي مع ساقية الزيت التونسي.

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