أسباب شخصية تبعد سيلفا عن الماتادور

(رويترز)- قال الاتحاد الاسباني لكرة القدم السبت، إن ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي استبعد من تشكيلة المنتخب الوطني لأسباب شخصية.

وشارك سيلفا (32 عاما)، الفائز بكأس العالم 2010، لمدة 71 دقيقة في تعادل اسبانيا 1-1 مع المانيا وديا أمس الجمعة لكن من المرجح أن يغيب عن مواجهة الأرجنتين باستاد واندا متروبوليتانو في مدريد يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد الاسباني لكرة القدم في حسابه على تويتر “تم استبعاد ديفيد سيلفا من تشكيلة المنتخب الوطني لأسباب شخصية”.

وغاب سيلفا عن عدة مباريات لسيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، وأعلن في يناير كانون الثاني أن ابنه ماتيو ولد “قبل الأوان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية