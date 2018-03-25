اخبار الرياضة

كأس السلة: المدينة يقصي الإتحاد ويضرب موعدا مع الأهلي طرابلس 

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقصى فريق كرة السلة بنادي المدينة نظيره الإتحاد من بطولة كأس ليبيا للعبة وليضرب موعداً مع الأهلي طرابلس في الدور المقبل لمسابقة الكاس.

وتقاسم المدينة والاتحاد حسم الأرباع حيث تفوق الاتحاد في الربع الأول بنتيجة 12-7 وتفوق المدينة في الربع الثاني 15-7 وواصل المدينة تفوقه في الربع الثالث 18-15

ورغم تقدم الاتحاد في الربع الرابع بنتيجة 23-18، إلا أن المدينة تفوق بالمباراة بنتيجة (58 -57) .

وبذلك تأهل المدينة لملاقاة الأهلي طرابلس في الدور المقبل في مباراة سيحدد موعدها لاحقاً .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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