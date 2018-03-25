كأس السلة: المدينة يقصي الإتحاد ويضرب موعدا مع الأهلي طرابلس 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقصى فريق كرة السلة بنادي المدينة نظيره الإتحاد من بطولة كأس ليبيا للعبة وليضرب موعداً مع الأهلي طرابلس في الدور المقبل لمسابقة الكاس.

وتقاسم المدينة والاتحاد حسم الأرباع حيث تفوق الاتحاد في الربع الأول بنتيجة 12-7 وتفوق المدينة في الربع الثاني 15-7 وواصل المدينة تفوقه في الربع الثالث 18-15

ورغم تقدم الاتحاد في الربع الرابع بنتيجة 23-18، إلا أن المدينة تفوق بالمباراة بنتيجة (58 -57) .

وبذلك تأهل المدينة لملاقاة الأهلي طرابلس في الدور المقبل في مباراة سيحدد موعدها لاحقاً .

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