المتوسط:

مني المصنف أولا عالميا السويسري روجر فيدرر، بهزيمة مفاجئة في بطولة ميامي الأمريكية للتنس، إثر خسارته اليوم الأحد، في الدور الثاني أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس بمجموعتين لواحدة، وذلك بعدما حسم المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط لثلاثة، قبل أن ينتفض كوكيناكيس ويفوز بالمجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها (6-3).

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة واصل اللاعب الأسترالي صموده وحسمها لصالحه بنتيجة (7-6)، بعد اللجوء لشوط كسر الإرسال.

وكان فيدرر (36 عاما) يحتاج إلى بلوغ ربع نهائي ميامي للاحتفاظ بالصدارة، كون الفارق بينه وبين نادال كان 290 نقطة فقط، ولكنه بهذا الخروج المبكر من بطولة ميامي، سيفقد صدارة التصنيف العالمي لغريمه رافائيل نادال الذي لم يشارك في هذه البطولة بسبب الإصابة.

The post هزيمة مفاجئة للمصنف السويسري العالمي في بطولة ميامي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية