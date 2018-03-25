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سلة الأهلي بنغازي تقيم معسكراً في تونس

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادرت بعثة فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة إلى تونس من أجل إقامة معسكر تدريبي استعدادا للمرحلة النهائية من الدوري والتي ستنطلق الأيام القليلة المقبلة.

وجاء المعسكر لرفع وتيرة الاستعدادات للنهائيات التي ستشارك في منافساتها 6 فريق حيث يسعى الأهلي للظهور بالصورة المطلوبة.

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي أن إدارة الفريق أنهت رسمياً المشكلة التي حدثت بينها وبين اللاعب زين العابدين مكراز، أحد ركائز الفريق في السنوات الأخيرة، وأن اللاعب التحق رسمياً بالمعسكر.

وتمكن الأهلي مؤخراً من الظفر بخدمات اللاعب عبدالوهاب الإسكندراني لتعزيز صفوف الفريق الأول قادماً من فريق الهلال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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