سلة الأهلي بنغازي تقيم معسكراً في تونس

غادرت بعثة فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة إلى تونس من أجل إقامة معسكر تدريبي استعدادا للمرحلة النهائية من الدوري والتي ستنطلق الأيام القليلة المقبلة.

وجاء المعسكر لرفع وتيرة الاستعدادات للنهائيات التي ستشارك في منافساتها 6 فريق حيث يسعى الأهلي للظهور بالصورة المطلوبة.

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي أن إدارة الفريق أنهت رسمياً المشكلة التي حدثت بينها وبين اللاعب زين العابدين مكراز، أحد ركائز الفريق في السنوات الأخيرة، وأن اللاعب التحق رسمياً بالمعسكر.

وتمكن الأهلي مؤخراً من الظفر بخدمات اللاعب عبدالوهاب الإسكندراني لتعزيز صفوف الفريق الأول قادماً من فريق الهلال.

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