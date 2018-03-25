ليفربول يغري صلاح للبقاء

بعد التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم بات النجم العربي محط اهتمام الأندية الكبرى وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني ولكن يبدو أن صلاح اتخد قرارا بمواصلة المشوار مع الريدز.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن صلاح لن يغادر جدران ملعب الأنفيلد على الأقل في المدى القريب فيما تستعد إدارة ليفربول لتقديم عرض بعقد جديد للاعب المصري سيمنحه راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح متحمس للبقاء مع ليفربول لموسم واحد آخر على الأقل لإثبات نفسه أكثر في إنجلترا بعد فترة غير ناجحة في تشيلسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية