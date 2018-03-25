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ليفربول يغري صلاح للبقاء

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم بات النجم العربي محط اهتمام الأندية الكبرى وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني ولكن يبدو أن صلاح اتخد قرارا بمواصلة المشوار مع الريدز.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن صلاح لن يغادر جدران ملعب الأنفيلد على الأقل في المدى القريب فيما تستعد إدارة ليفربول لتقديم عرض بعقد جديد للاعب المصري سيمنحه راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح متحمس للبقاء مع ليفربول لموسم واحد آخر على الأقل لإثبات نفسه أكثر في إنجلترا بعد فترة غير ناجحة في تشيلسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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