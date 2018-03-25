برشلونة يحاول تسريع حسم صفقة جريزمان

يحاول نادي برشلونة الإسباني تسريع المفاوضات لإتمام صفقة التعاقد مع أنطوان جريزمان، نجم هجوم المنافس المحلي، أتلتيكو مدريد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن إدارة برشلونة تريد حسم صفقة ضم الدولي الفرنسي في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن هناك ثلاثة محاور رئيسية سترسم ملامح حسم صفقة انضمام جريزمان إلى صفوف البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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