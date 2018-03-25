هزيمة مفاجئة لـ«فيدرر» في بطولة ميامي للتنس

عين ليبيا

تعرض روجر فيدرر المصنف الأول عالميًا لهزيمة مفاجئة أمام ثاناسي كوكيناكيس في بطولة ميامي المفتوحة للتنس وخسر 3-6 و6-3 و7-6 في الدور الثاني يوم السبت ليترك الباب مفتوحا للمنافسة على اللقب.

ومع الخروج المبكر لفيدرر حامل اللقب ونوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب ست مرات، زادت آمال مارين شيليتش المصنف الثاني وجريجور ديميتروف المصنف الثالث وخوان مارتن ديل بوترو، بطل إنديان ويلز الأسبوع الماضي، والمصنف الخامس في حصد اللقب في ميامي.

كما سيكون ألكسندر زفيريف ضمن المرشحين أيضا لكن اللاعب الألماني المصنف الرابع تعرض لصعوبات قبل أن يفوز على الروسي دانييل ميدفيديف 6-4 و1-6 و7-6 بينما تقدم دينيس شابوفالوف بعد التغلب على البوسني دامير جومهور.

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