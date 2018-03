المتوسط:

وصلت مساء اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة إلى جمهورية مصر، للمشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة حيث شملت البعثة، اللاعبين المختارين من قبل الجهاز الفني، المدراء الإداريين، والمدير الفني، ومساعديه، والمرافق الطبي، والإعلاميين .

يذكر أن رئيس مجلس الإدارة، خالد السعيطي سيلتحق بالبعثة خلال اليومين القادمين.

