«الناشئين لكرة اليد بأهلي بنغازي» يزور نادي الكرامة

قام قطاع الناشئين لكرة اليد بالنادي الأهلي، أمس الأحد، بزيارة لمنطقة جردس العبيد ونادي الكرامة. و فور وصول البعثة حظيت باستقبال حافل من قبل أهالي المنطقة، وبعد الإستقبال أقيمت مباراتين في فئة الأمال وفئة البراعم كل مباراة من شوط واحد. ففي مباراة الأمال تغلب الأهلي على الكرامة بنتيجة (13 / 9) أما في مباراة البراعم فاز فريق الكرامة بنتيجة (13 / 7) .

وتأتي تلك الزيارة في ظل العلاقة الأخوية بين الأندية.

