يواصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بنغازي، تدريباته بمعسكره بتونس، استعدادًا لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، حيث أجرى تدريباته، أمس الأحد، على أرضية ملعب المرسيعلى، واستمر التمرين زهاء الساعة ونصف الساعة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة السلة، وصل يوم السبت الماضي، إلى مقر إقامتها بفندق المرادي في العاصمة التونسية، استعدادا لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة .

