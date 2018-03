«السباعي»و«الفوناس» يحضران مباراة الاتحاد في نهائي البطولة العربية

المتوسط:

حضر محسن السباعي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، والصديق الفوناس رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، أمس الأحد، مباراة فريق الاتحاد، مع الغرافة القطري في نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

وقال نادي الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن هذا الحضور يأتي في إطار مساندة ومؤازرة الفريق كممثل ليبيا في هذه البطولة التي وصل فيها لمراكز متقدمة وبلوغ النهائي عن جدارة .

