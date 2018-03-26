الأخضر يقلب تأخره مع التحدي بهدفين ويشعل من لهيب المجموعة الثانية

بنغازي 26 مارس 2018 ( وال ) – قلب فريق الأخضر لكرة القدم تأخره بهدف إلى هدفين أمام مستضيفه فريق التحدي، وذلك في المباراة المؤجلة لحساب إياب الجولة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

المباراة التي جرت – أمس الأحد – على أرضية ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، قادها الحكم محمد سعد الشحومي، فلم تشهد الدقائق الأولى أية إثارة أو متعة وجاءت معظم فترات الشوط الأول في منتصف الملعب باستثناء كرة مهاجم الأخضر علي أمادو الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 8 مرت بجوار القائم الأيمن للحارس فتحي الطلحي.

إغلاق المناطق الخطرة

استمر الأداء السلبي من الفريقين وأصبح واضحاً قلق كل فريق وخوفه من الهزيمة، وأغلق اللاعبون المناطق الخطرة أمام مرماهم دون فرص حقيقية خطيرة، عدى تسديدة اللاعب محمد جاد الله في الدقيقة 25 الذي استقبل عرضية ربيع اللافي، لكن براعة ويقظة حارس التحدي فتحي الطلحي أبعدتها إلى ركنية،

لينتهي الشوط الأول من دون أهداف.

في الشوط الثاني تقاسم الفريقان اللعب هجمة بهجمة، وكان أصحاب الدار التحدي المبادرين بالهجوم، وانتظر التحدي الباحث عن الانتصار حتى الدقيقة 56 ومن كرة ثابته نفذها أمحمد القماطي نجح محمد المنصوري وبضربة رأسية مخادعة للحارس جمال سعد معلناً عن تسجيل أول أهداف اللقاء.

رد الأخضر كان سريعاً عندما ارتطمت تسديدة المهاجم محمد جاد الله بالعارضة وذلك عند الدقيقة 58 ، بعدها رغبة الأخضر في التعادل أصبحت كبيرة، ونال ما أراد عند الدقيقة 60 عندما استطاع اللاعب علي أمادو وضع تسديدته على يمين الحارس فتحي الطلحي.

أمادو كالسهم

وتصدى حارس الأخضر جمال سعد لتسديدة البديل طه الشريف في الدقيقة 73 ، تليها كرة محمود علي في الدقيقة 85، ومن هجمة عكسية في الدقيقة 86 قادها علي أمادو الذي انطلق كالسهم ممرراً كرة عرضية للبديل سند الحاسي الذي لم يتأخر في إيداع الكرة الشباك معلناً عن الهدف الثاني للأخضر، وبه تنتهي مجريات اللعب بتفوق الأخضر بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز يشعل الأخضر من لهيب المجموعة الثانية رافعاً رصيده إلى 14 نقطة محتلاً المرتبة الثالثة، فيما تجمد رصيد التحدي عند النقطة 18 يحل بها ثانياً خلف المتصدر النصر.( وال – بنغازي ) س أ/أ د

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