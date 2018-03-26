يد الاتحاد تنال فضية البطولة العربية للأندية

صفاقس 25 مارس 2018 ( وال ) – فقد فريق الاتحاد لكرة اليد لقب البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس الـ14، عقب خسارته أمام فريق الغرافة القطري بنتيجة 29 هدفاً مقابل 27 هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد بقاعة رائد البجاوي في صفاقس التونسية.

الاتحاد ممثل ليبيا صعد إلى المباراة النهائية بعد أن أقصي فريق الأهلي السعودي، حيث قدم الاتحاد عرضاً كروياً ممتازاً، وفرض تقدمه بشكل ملحوظ ونجح في إنهاء الشوط الأول لمصلحته بفارق هدف وحيد بواقع 15 هدف مقابل 14 هدف.

في الشوط الثاني ظهر الغرافة القطري بشكل مغاير تماماً، وأصبح باحثاً عن تغيير صورته التي ظهر بها في الشوط الأول ونظم صفوفه وكثف هجماته وألعابه، حتى انتهى الشوط لصالحة بنتيجة 29 هدف مقابل 27 هدف( وال – صفاقس ) س أ/أ د

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