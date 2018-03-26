اختتام تصفيات أندية المنطقة الشرقية للكاراتيه

بنغازي 26مارس2018 (وال) – اختتمت في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي تصفيات أندية المنطقة الشرقية للكاراتيه، وذلك في فئة الأواسط والشباب تحت 21 عاماً، بالإضافة إلى الكبار ذكور وإناث.

هذه التصفيات التي اختتمت – السبت الماضي شارك فيها 17 نادياً، يمثلون مدن بنغازي، البيضاء، المرج، سلوق، أجدابيا، قمينس، وذلك باستضافة الاتحاد الفرعي للمدينة، وبرعاية الاتحاد الليبي للكاراتيه.

تجدر الإشارة إلى أن استضافة هذه التصفيات كانت بدعم من الاتحاد الليبي للعبة وجامعة السلام الدولية التي كانت راعية لهذه التصفيات.( وال – بنغازي ) س ق/س أ

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