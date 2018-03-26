البرازيل تواجه ألمانيا .. قمة “المتعة والانتقام”

قبل ثلاثة أشهر تقريبا من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم في روسيا، فإن الأنظار تتجه غدا الثلاثاء إلى العاصمة الألمانية برلين لمتابعة “مباراة فريدة” في توقيتها وطبيعتها ونديتها، إذ يلتقي بطل آخر نسخة من المونديال صاحب الأرض والضيافة مع منتخب البرازيل الذي لا يزال صاحب أكبر عدد من ألقاب المونديال، لكن المباراة ستُخاض بأجواء خاصة من “المتعة والانتقام”، ف”المانشافت” يريد أن يوجه رسالة إلى المنتخبات القوية في المونديال المقبل بأن اللقب الماضي مستحق، وأنه يسعى لأن يحتفظ به في موسكو أيضا.

حسابات المنتخب البرازيلي مختلفة فهو في أي مونديال يبدو مرشحا فوق العادة لنيل اللقب بصرف النظر عن “جراحه وظروفه”، لكن في هذا اللقاء الحساس يريد أن يمحي آثار “السباعية المُذلّة” التي تلقاها على أرضه وبين جمهوره يوم العاشر من يوليو عام 2014 حين تلقى ثاني أسوأ هزيمة له في المونديال، فقد تفنن لاعبو المنتخب الألماني في تلك المباراة ب”إهدار كرامة السامبا”، الذي لم يتوقع له أشد المتشائمين أن يسقط على هذا النحو في الطريق نحو المباراة النهائية، فيما لا يزال يعتقد كثيرون حول العالم أن تلك المباراة كانت تستحق أن تحمل إسم “المباراة النهائية”.

وسائل إعلام ألمانية وبرازيلية قالت إن المباراة ستشهد صفوف مكتملة ب”المحترفين” لألمانيا والبرازيل، وهو ما يعني أن إدارة المنتخبين لا تتعامل مع هذه المباراة كأنها مباراة ودية، بل يبحثان عن إحراز الفوز فيها، وهو ما يعطي “قوة دفع” خلال المونديال المقبل، حيث تضع منتخبات كثيرة عينها على اللقب، علما أن آخر مونديال فازت البرازيل بلقبه كان في عام 2002 حينما هزم المنتخب الألماني بهدفين دون رد في البطولة التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية.

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