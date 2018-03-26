اخبار الرياضة

الطواحين في مواجهة برازيل أوروبا وديا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد خسارة هولندا أمام منتخب الأسود الثلاثة المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد، يدخل منتخب الطواحين في أجواء مباراة ودية ثانية ستجمعه بمنتخب البرتغال الذي حقق فوزا درماتيكيا في مواجهته الودية الأخيرة أمام الفراعنة بهدفي الدون رونالدو.

هولندا التي سيفتقدها المونديال بعد احتلالها للمركز الثالث في مجموعتها برصيد تسعة عشر نقطة وعدم قدرتها حتى في التواجد بالملحق ستحاول إحراج منتخب البرتغال الذي يقود الدون العائد لمستواه التهديفي المعهود.

وسيدخل المنتخب الهولندي هذه المواجهة مكتل الصفوف حيث أشارت بعض الأخبار لعدم مقدرة مدافع ليفربول فان ديك من التواجد في هذه القمة لكن كومان أكد تواجد جميع اللاعبين في هذا المحك الودي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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