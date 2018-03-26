الطواحين في مواجهة برازيل أوروبا وديا

بعد خسارة هولندا أمام منتخب الأسود الثلاثة المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد، يدخل منتخب الطواحين في أجواء مباراة ودية ثانية ستجمعه بمنتخب البرتغال الذي حقق فوزا درماتيكيا في مواجهته الودية الأخيرة أمام الفراعنة بهدفي الدون رونالدو.

هولندا التي سيفتقدها المونديال بعد احتلالها للمركز الثالث في مجموعتها برصيد تسعة عشر نقطة وعدم قدرتها حتى في التواجد بالملحق ستحاول إحراج منتخب البرتغال الذي يقود الدون العائد لمستواه التهديفي المعهود.

وسيدخل المنتخب الهولندي هذه المواجهة مكتل الصفوف حيث أشارت بعض الأخبار لعدم مقدرة مدافع ليفربول فان ديك من التواجد في هذه القمة لكن كومان أكد تواجد جميع اللاعبين في هذا المحك الودي

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