وديات المونديال| ألمانيا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين.. أبرز لقاءات الثلاثاء

يستضيف منتخب إسبانيا لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، وتلعب البرازيل في ضيافة ألمانيا، بطلة العالم، غدا الثلاثاء في أبرز اللقاءات الودية استعدادا لنهائيات مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

ويحتضن استاد نادي أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية اللقاء الأول، فيما يحتضن الملعب الأولمبي في برلين المواجهة الثانية ، وتلعب فرنسا مع روسيا، وإنجلترا مع إيطاليا.

وأسفرت المباريات الأولى في هذه النافذة الدولية المخصصة من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لاستعداد المنتخبات، الجمعة عن تعادل ألمانيا وإسبانيا 1-1، وفوز البرازيل على روسيا 3-صفر، والأرجنتين، وصيفة البطلة، على إيطاليا 2-صفر، وإنجلترا على هولندا 1-صفر، وخسارة فرنسا أمام كولومبيا 2-3.

