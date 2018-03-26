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الأهلي المصراتي يستعد لتصفيات الصعود للأولى

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل فريق الأهلي المصراتي في معسكر مغلق بمدينة مصراتة وذلك استعداداً لتصفيات الصعود إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويُجري الفريق الأهلاوي الأزرق تدريباته بهذا المعسكر خلال الفترتين الصباحية والمسائية تحت إشراف مدربه “مصطفى عبيد”.

كما سيخوض رفاق الدولي السابق “عبدالناصر صليل” عدة مباريات ودية ستكون أولها أمام فريق ماجر زليتن مساء الاثنين بملعب مصيف الشركة الليبية للحديد والصلب.

ويعتبر الأهلي المصراتي واحداً من أبرز الأندية بمدينة مصراتة والمنطقة الوسطى وهو يسعى جاداً هذا الموسم للعودة إلى دائرة الأضواء بعد فترة طويلة من الغياب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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