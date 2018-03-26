الأهلي المصراتي يستعد لتصفيات الصعود للأولى

دخل فريق الأهلي المصراتي في معسكر مغلق بمدينة مصراتة وذلك استعداداً لتصفيات الصعود إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويُجري الفريق الأهلاوي الأزرق تدريباته بهذا المعسكر خلال الفترتين الصباحية والمسائية تحت إشراف مدربه “مصطفى عبيد”.

كما سيخوض رفاق الدولي السابق “عبدالناصر صليل” عدة مباريات ودية ستكون أولها أمام فريق ماجر زليتن مساء الاثنين بملعب مصيف الشركة الليبية للحديد والصلب.

ويعتبر الأهلي المصراتي واحداً من أبرز الأندية بمدينة مصراتة والمنطقة الوسطى وهو يسعى جاداً هذا الموسم للعودة إلى دائرة الأضواء بعد فترة طويلة من الغياب.

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