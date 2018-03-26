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الاتحاد يحرز 4 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة عليسة الدولية للكاراتيه

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أحرز فريق الاتحاد للكاراتيه  4 ميداليات ذهبية ومبدلتين فضيتين و3 ميداليات برونزيات في بطولة عليسة الدولية للكاراتيه بتونس.

وشارك في   بطولة عليسة 370 رياضي من 47 نادي حيث شارك نادي الاتحاد بتسعة رياضيين .

وأعلن نادي الاتحاد عن أسماء اللاعبين الفائزين ، حيث حقق القلائد الذهبية كلا من سالم عبد السلام شكيك فئة كاتانيا أشبالوعبد الرحمن المحروق في الكاتا فئة ألاواسط وزن – 76كجموإلياس محمد بن حسين في الكوميتي أواسط وزن 68 كجم ذهبية كوميتي جماعي فئة الأواسط ، وجاءت الفضيتان عن طريق الرياضي عبد المالك ناصر الشتيوي في وزن +25كجم كاتا فردي وكوميتي، فيما جاءت القلائد البرونزية عن طريق كل من محمد مفتاح الرتيمي في الكوميتي وزن +25 فئة الأشبال، أحمد بشير الصويعي في الكوميتي – 61كجم فئة الأواسط ، برونزية الجماعي كوميتي فئة الأشبال

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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