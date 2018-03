المتوسط:

أفرزت قرعة بطولة الأندية الأفريقية لكرة الطائرة 37 والتي تقام في مصر، بمشاركة 24 فريق ، عن منافسة فريق الأهلي بنغازي في المجموعة الثالثة.

وتضمنت المجموعة الثالثة التي ستواجه فريق الأهلي بنغازي لكرة الطائرة كل من فريق سموحة المصري، وفريق فاب الكاميروني، وفريق الشرطة البنيني ، وفريق الجامعة الزامبي، وفريق موقازا الكونجولي.

