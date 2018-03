المتوسط:

استطاع فريق الأهلي بنغازي لكرة اليد تحقيق الفوز الخامس على نظيره فريق المروج ، أمس الاثنين.

وانتهت المباراة بين فريقي الأهلي بنغازي و المروج بنتيجة25 – 24 ، ‏وبهذا الفوز يتصدر فريق الأهلي بنغازي مجموعته.

