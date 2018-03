المتوسط:

اشتعلت المنافسة بين النجم المصري محمد صلاح مع نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما حل ثانيا في التقرير الذي أصدره المركز الدولي لكرة القدم لأبرز اللاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى لدول إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، وألمانيا.

وحصل ميسي نجم برشلونة الإسباني على التقييم الأعلى في مركز الجناح، وبلغ 93.7 نقطة، فيما جاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ثانيا، بـ 89.9 نقطة، بينما انفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، بالمركز الأول في مركز المهاجم، برصيد 90.8 نقطة، وفي المركز الثاني، الأرجنتيني، لاعب يوفنتوس الإيطالي، جونزالو هيجواين، برصيد 87.4.

ونال الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي، على أفضل تقييم لحارس في الدوريات الـ5 الكبرى، برصيد 84.1، وحل ثانيا، أليسون بيكر، حارس روما الإيطالي، برصيد 83.8، كما ظفر السنغالي، كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، على تقييم أفضل مدافع، برصيد 90.4، متفوقا على سانشيز مدافع توتنهام الإنجليزي، الذي حقق 88.5 نقطة.

The post صلاح يحتل وصافة التقييم الدولي لكرة القدم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية