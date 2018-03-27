هازارد يتسبب بتوجيه “صفعة مدريدية” لصلاح

يبدو أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني استبعدوا فكرة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وذلك بعدما قالت مصادر إنهم وجهوا بوصلتهم صوب نجم آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن النادي الملكي بات يستهدف التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد، صارفا بذلك النظر عن صلاح.

وقال خبير كرة القدم الإسبانية غويليم بالاغو إن الخيار الأول حاليا بالنسبة لمسؤولي الريال هو هازارد، وأضاف أن صلاح هو خيار صعب حاليا، لأن الريال لا يرى فيه اللاعب “الغالاكتيكو”، أي اللاعب الاستثنائي صاحب المهارات العالية.

وتابع “صلاح حاليا من نجوم الدوري الإنجليزي ويمتلك مهارات جيدة لكن أن يبدو أن الريال غير مستعد لتقديم صفقة قياسية لهذا اللاعب عكس هازارد”.

وكانت صحيفة ديلي ستار البريطانية قالت إن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أخبر فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، برغبته في الحصول على خدمات هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

من جهته، كشف موقع “دياريو غول” الإسباني أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيرحب بالتوقيع مع صلاح على عكس موقفه من التوقيع لإدين هازارد.

وسجل النجم البلجيكي 15 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات مع تشلسي هذا الموسم، ويعد من نجوم “البلوز” الأكثر ثباتا في المستوى منذ انتقاله للنادي اللندني في 2012.

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