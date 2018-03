وديات المونديال| المنتخب الإيراني يفوز على الجزائري 2-1

خسر المنتخب الجزائرى أمام نظيره الإيراني بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، في إطار استعدادات المنتخب الإيرانى لكأس العالم.

جاءت أهداف إيران عن طريق سردار ازمون فى الدقيقة 11 ومهدي طارمي فى الدقيقة 19، وسجل هدف الخضر الوحيد اللاعب فاروق شافعى فى الدقيقة 56.

ويقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية مع منتخبات البرتغال وإسبانيا والمغرب، بينما لم تتأهل الجزائر في هذه النسخة للمونديال.

