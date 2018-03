العراق تتعادل مع سوريا في ختام بطولة الصداقة الدولية

المتوسط:

تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره السوري، اليوم الثلاثاء، بهدف واحد لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما في ختام بطولة الصداقة الدولية.

ونجح مهند علي في التقدم للعراق بالدقيقة 57 بعدما ارتقي بصورة رائعة لكرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها برأسه داخل الشباك السورية، وسجل فراس الخطيب هدف التعادل في الدقيقة 76 بعدما مر بمهارة من الدفاعات العراقية ولعبها بيسراه في الزاوية العليا البعيدة.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب القطري لقب البطولة، بينما حل الفريق السوري بالمركز الثاني، وجاء الفريق العراقي بالمركز الثالث.

وكانت العراق قد احتفلت بفك الحظر عن 3 ملاعب من ملاعبها من قبل الأتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وهي ملاعب أربيل والبصرة وكربلاء، ليقيم الأتحاد العراقي لكرة القدم دورة ودية باسم بطولة الصداقة والتى انتهت اليوم.

