تواصل منافسات دوري المنطقة الشرقية لكرة اليد

بنغازي 27 مارس 2018 ( وال ) – تتواصل في القاعة المغطاة للألعاب الرياضية بنغادي النجمة منافسات الدوري الليبي لكرة اليد لفرق المنطقة الشرقية، وذلك لحساب الأسبوع الخامس، تحت أشراف الاتحاد الفرعي لكرة اليد للعبة.

ففي اللقاء الأول الذي قاده الحكمان القاريان عادل الضراط وناصر قليدة نجح فريق الأهلي بنغازي من التفوق على جاره فريق الهلال بفارق هدف وحيد 25 مقابل 24.

الشوط الأول من المباراة التي جرت أمس الإثنين جاء سريعاً بين لاعبي الفريقين، وتبادل الفريقان الهجمات، حتى انتهى الشوط الأول أهلاوياً بنتيجة 15 هدفاً مقابل 11 هدف، وعزز الأهلي تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25 هدف مقابل 24 هدف.

وفي اللقاء الثاني لم يجد فريق الهلال لكرة اليد صعوبة تذكر في تجاوز ضيفه فريق الكرامة، عقب تفوقه عليه بنتيجة 23 هدف مقابل 15 هدف.

الشوط الأول من المقابلة، استحوذ الهلال على كافة مجريات اللعب، واستطاع أن يتوج تلك السيطرة إلى تفوق في الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 16 هدف مقابل 5 أهداف فيما عزز الانتصار في الشوط الثاني بنتيجة 23 هدفاً مقابل 15 هدف.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المسابقات لكرة اليد قررت تأجيل مباراة النصر والنجمة من ضمن الأسبوع السادس والمقرر أقامتها يوم الخميس المقبل إلى الأول من شهر أبريل المقبل.( وال – بنغازي ) م ب / س أ

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