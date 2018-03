المتوسط:

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد مع اللاعب الأمريكي جيريل سيمونس (Gerel Simmons ) للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.

و يأتي التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي جيريل سيمونس والبالغ من العمر 25 سنة ضمن الاستعداد لخوض نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة في شهر ابريل القادم .

يذكر إن سيمونس سبق له أن لعب في دوري الجامعات الأمريكي والدوري الأرجنتيني والدوري البلغاري والبلقاني.

