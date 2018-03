المتوسط:

حصد الرياضي الليبي عبد المالك أبو حامد، 4 ميداليات فضة وميدالية برونزية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والمقامة بمصر.

وتؤهل بطولة أفريقيا لاولمبياد الشباب التي ستقام بالأرجنتين 2018 ، يذكر أن الرياضي أبو حامد، لعب في ميزان 56 كجم، وكانت أرقامه 76 كجم في الخطف.

