المتوسط:

يواجه فريق السويحلي لكرة الطائرة نطيره فريق المالية البنيني اليوم الأربعاء، في بطولة الأندية الأفريقية لكرة الطائرة المقامة في مصر.

كما يلتقي فريق السويحلي مع الأمن الرئاسي الكونجولي يوم 29 مارس و سويم بلوبال السيشل يوم 30 مارس ، أما مباراته مع الطيران المصري يوم 31 مارس .

The post السويحلي لكرة الطائرة يواجه المالية البنيني اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية