النصر يعود من بعيد ويتصدر المجموعة الثانية

القاهرة – طرابلس – بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق النصر مساء اليوم بملعب المرج فوزًا صعبًا على فريق نجوم اجدابيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود من بعيد ويتصدر فرق المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي النصر، مجدي خالد وسالم المسلاتي «روما»، وسجل لنجوم اجدابيا لاعبه ناصر العروسي، وشهد اللقاء إهدار لركلتي جزاء.

فريق النصر بقيادة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، أصبح رصيده 23 نقطة متصدرًا للمجموعة الثانية بعد خسارة فريق التحدي امام خليج سرت والاخضر، أما فريق نجوم أجدابيا فتوقف رصيده عند 8 نقاط في الترتيب قبل الأخير.

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