تونس تفوز على كوستاريكا بهدف الخزرى فى ليلة إصابة على معلول

فاز منتخب تونس على ضيفه المنتخب الكوستاريكي بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب “أليانز ريفيرا” في مدينة نيس الفرنسية، ضمن استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم 2018.

جاء هدف تونس الوحيد في الدقيقة 37 عن طريق وهبي الخزري لاعب فريق رين الفرنسي، بعد مرواغة رائعة لدفاعات كوستاريكا.

وشهدت المباراة تعرض على معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس والأهلي للإصابة في الدقيقة 23، ولكنه تلقى العلاج وأكمل المباراة بعدها، غير أنه لم يستطع استكمال اللعب وتم استبداله في الدقيقة 33، دون تحديد حجم إصابته والتي سيتم الكشف عنها لاحقًا.

يذكر أن منتخب تونس يقع في المجموعة السابعة بكأس العالم برفقة منتخبات بلجيكا، إنجلترا وبنما، بينما يقع منتخب كوستاريكا فى المجموعة الخامسة، برفقة منتخبات البرازيل، صربيا، وسويسرا.

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