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سامباولي بعد سداسية إسبانيا: النتيجة لا تعكس الأداء

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

يرى خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن النتيجة الثقيلة التي تعرض لها منتخب بلاده مساء الثلاثاء على يد منتخب إسبانيا 6-1 ، لا تعكس أداء منتخب بلاده طوال المباراة.

وقال سامباولي خلال تصريحاته بعد المباراة: ” النتيجة لا تعكس الأداء، يجب علينا حل بعض الأمور، من الممكن أن تكون هذه النتيجة في صالحنا”.

وأضاف: ”  ليو ميسي يريد الفوز بكأس العالم، تواجد في غرفة تبديل الملابس و تحدث مع اللاعبين لبعض الوقت، مغرم بقميص منتخب الأرجنتين و هو أمر في صالحنا “.

وتابع: ” الشوط الأول كان الأداء مدهش من منتخب الأرجنتين، لكن بعد الدقيقة 60 افتقدنا للاستمرارية، يجب علينا التعلم من أخطائنا”.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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