فضيحة الأرجنتين أمام إسبانيا تجبر ميسي على مغادرة الملعب

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متأثراً بشدة وهو يشاهد منتخب بلاده، يتعرض لهزيمة قاسية أمام نظيره الإسباني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب “واندا متروبوليتانو”، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادتهما للمشاركة في مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.

المنتخب الإسباني فاز على الأرجنتين بستة أهداف مقابل هدف، في أكثر هزيمة يتعرض لها التانجو منذ هزيمته بنفس النتيجة أمام بوليفيا عام 2009 بتصفيات مونديال جنوب أفريقيا.

ميسي لم يشارك في المباراة بعدما تجددت آلامه في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، إلا أن كان متأثراً بشدة وهو يشاهد منتخب بلاده يستقبل 6 أهداف، وهو ما وضح من خلال الصور التي التقطها لها المصورون، والمثير أن لم يستكمل مشاهدة المباراة وغادر الملعب في الدقيقة 78، رافضاً مشاهدة الجزء المتبقي من اللقاء.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يقع في المجموعة الثانية بكأس العالم، بجانب منتخبات البرتغال، وإيران والمغرب، فيما يقع المنتخب الأرجنتيني بالمجموعة الرابعة بجانب أيسلندا، وكرواتيا بالإضافة إلى نيجيريا.

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