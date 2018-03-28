منتخب إنجلترا يواجه مشاكل بسبب كرة كأس العالم

يبدو أن منتخب إنجلترا سيواجه الكثير من المشاكل مع كرة كأس العالم التي من المقرر أن تُلعب بها مباريات مونديال روسيا 2018 الذي سينطلق في 14 يونيو، وينتهي في 15 يوليو المقبلين.

منتخب إنجلترا مجبر حتى الآن على التدرب بكرات شركة “نايكي” الأمريكية التي تقوم برعايته، حيث إن العقد المبرم بينه وبين الشركة المذكورة كما ينص على وجوب ارتداء ملابس الشركة في التدريبات والمباريات فإنه ينص أيضًا على أنه لا يجوز للإنجليز التدرب بكرات الشركات المنافسة، حتى ولو كانت كرة “تلستار” المُصممة من قِبل شركة “أديداس” الألمانية، والتي ستُستخدم في كأس العالم.

وبحسب صحيفة “صن” الإنجليزية فإن العقد “المُربح” المُبرم بين منتخب إنجلترا و”نايكي” والذي يحصل بموجبه الإنجليز على 34 مليون جنيه إسترلينى سنويًا ينص على أن منتخب الأسود الثلاث لا يحق له استخدام كرة كأس العالم إلا في آخر مباراة ودية له قبل المشاركة في كأس العالم، وهو ما يعنى أن لاعبي إنجلترا لن يكون لديهم أي فرصة للاعتياد على كرة المونديال إلا في مباراة ودية واحدة فقط قبل انطلاق البطولة.

فعلى سبيل المثال عندما لعبت إنجلترا منذ أيام أمام هولندا وفازت عليها 1 / 0 لُعبت المباراة بكرة “نايكي” نظرًا لأن الطواحين أيضًا لديهم عقد مع الشركة الأمريكية، كما أن مباراة الليلة أمام منتخب إيطاليا سوف تُلعب بكرة “Nike Ordem V”، وهو نفس الحال بالنسبة لمباراة الإنجليز أمام نيجيريا في 2 يونيو المقبل، في حين أن منتخب البرتغال مثلاً وهو متعاقد مع شركة “نايكي” أيضًا لعب مباراتيه أمام مصر وهولندا بكرة كأس العالم.

وستكون الفرصة الوحيدة بالنسبة للاعبي إنجلترا من أجل ملامسة كرة كأس العالم في المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب كوستاريكا، والمقرر لها 7 يونيو المقبل.

ويأتي ذلك التعقيد نظرًا لأن شركة “نايكي” التي استثمرت الكثير من الأموال في عقدها مع منتخب إنجلترا والذي تصل مدته لـ 12 عامًا تريد أن تصل لأفضل مستوى من الاستفادة من خلال شراكتها مع الإنجليز.

كل ذلك سيعرض لاعبي منتخب إنجلترا للكثير من المشاكل مع الكرة الجديدة في كأس العالم، نظرًا لأنهم لن يكونوا معتادين على اللعب بها، بعكس المنتخبات الأخرى التي لعبت بها بالفعل في عدد من المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية