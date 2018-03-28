شكوك حول مشاركة مارسيال مع فرنسا في كأس العالم 2018

أثار أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشكوك بين جماهير منتخب فرنسا، حول إمكانية مشاركته مع الديوك في كأس العالم 2018.

ونشرت صحيفة “فرانس فوتبول” عبر موقعها الإلكتروني استطلاعا بين قرائها حول مستقبل النجم الشاب وإمكانية مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم الصيف المقبل بروسيا، وجاءت النتائج متقاربة بين نعم ولا بين المشاركين.

ولم يشارك مارسيال بانتظام مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي تحت قيادة مورينيو، وبالتالي تغيب عن المنتخب الفرنسي في الفترة الأخيرة وشارك في ودية ألمانيا في نوفمبر الماضي، ولم يشارك في تصفيات كأس العالم منذ أكتوبر 2016.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2018 مع أستراليا وبيرو والدنمارك، وسيبدأ مشواره بالمسابقة أمام أستراليا في 16 يونيو المقبل.

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